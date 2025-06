Test genetici o niente incontri Il caso Khelif fa scuola nella boxe

La boxe sta vivendo una svolta epocale. La recente decisione della Federazione mondiale di imporre test genetici per gli atleti segna un passo importante verso l'inclusione e la trasparenza. Il caso Khelif ha acceso un dibattito cruciale sull'identità di genere nello sport, spingendo a riflettere sulla giustizia competitiva. È tempo di ripensare le regole e garantire un campo di gioco equo per tutti. Un cambiamento necessario per il futuro della disciplina!

Stretta della Federazione mondiale: dopo la querelle sulla pugile algerina, sarà imposto agli atleti di provare il proprio sesso. Porsi il problema, quindi, non era cosa da «omofobi» o «filorussi», ma semplice buonsenso. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Test genetici o niente incontri». Il caso Khelif fa scuola nella boxe

