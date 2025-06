Terrore Bagnaia mani sul viso | è stato spaventoso

Momenti di terrore per Pecco Bagnaia, che ha rischiato di essere colpito durante una gara: un episodio che sottolinea i rischi estremi della MotoGP. Questo weekend si ferma l'adrenalina, ma il campione tornerà al circuito di Catalogna, dove l'ultima vittoria ha acceso la passione dei tifosi. La tensione cresce, e tutti attendono con ansia di vedere se Bagnaia saprà risalire e conquistare nuove vette! Chi sarà il prossimo a brillare?

Quello vissuto da Pecco Bagnaia e da tutti i suoi tifosi è stato un momento di grande spavento: lo ha quasi colpito. Niente MotoGP in questo weekend: i protagonisti della classe regina saranno di nuovo in scena il prossimo fine settimana in Catalogna sul circuito Ciudad del Motor de Aragon. Lo scorso anno su questo tracciato la vittoria è andata a Marc Marquez con la Gresini Racing: non a caso è proprio il campionissimo spagnolo – che ora corre con la Ducati ufficiale – il grande favorito per la prossima gara. Lo scorso weekend a Silverstone ha consentito a Marc Marquez di consolidare il suo primato in classifica piloti e allungare soprattutto sul suo rivale più accreditato, Pecco Bagnaia. 🔗 Leggi su Sportface.it

