Terribile incidente in Slovenia | due morti e tre feriti gravi madre e bimbo

Un tragico incidente in Slovenia ha scosso la comunità locale, con due vittime e tre feriti gravi, tra cui una madre e il suo bambino. Questo evento riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più pressante in un'epoca in cui gli incidenti stradali continuano a mietere vittime. La domanda sorge spontanea: cosa possiamo fare per prevenire simili tragedie? Rimanere informati è solo l'inizio.

Una coppia di sessantacinquenni è morta e altre tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste gravemente ferite in un terribile incidente avvenuto vicino Pivka poco prima delle 17 di ieri. Secondo quanto ricostruito dalla polizia slovena, nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli. Per cause. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Terribile incidente in Slovenia: due morti e tre feriti, gravi madre e bimbo

