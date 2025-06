Terribile caduta in bicicletta | bimbo di 11 anni finisce in ospedale

Attimi di paura a Barghe, dove un bimbo di 11 anni è finito in ospedale dopo una caduta in bicicletta. Questo incidente mette in luce un tema sempre più attuale: la sicurezza dei giovani ciclisti. Con l'aumento delle biciclette sulle strade, è fondamentale promuovere l'educazione alla sicurezza e infrastrutture adeguate. La salute dei nostri bambini è una priorità; riflettiamoci insieme!

Attimi di paura nella serata di sabato a Barghe, lungo la via Provinciale 10, nei pressi della segheria Guerra. Erano da poco passate le 19.30, quando un bimbo di 11 anni è caduto rovinosamente dalla sua bicicletta, riportando lesioni serie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Terribile caduta in bicicletta: bimbo di 11 anni finisce in ospedale

