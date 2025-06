Terre di Castelli | Marco Guidone pronto a rinforzare l' attacco in Eccellenza

Il Terre di Castelli sta per compiere un passo audace, puntando su Marco Guidone, l'attaccante esperto che potrebbe trasformare le sorti della squadra in Eccellenza. A 39 anni, Guidone non è solo un rinforzo, ma un simbolo di come il talento e la determinazione non abbiano età . In un calcio che valorizza sempre più l’esperienza, il suo arrivo potrebbe rappresentare un grande colpo per le ambizioni del club. Prepariamoci a emozioni forti!

In Eccellenza il Terre di Castelli prepara il colpo grosso in attacco: Marco Guidone, classe 1986, sta per dire di sì al club oronero, che ha convinto col progetto il giocatore corteggiato in modo convinto anche dal Fiorenzuola. A 39 anni l’attaccante ex Ravenna viene da un’ottima stagione in D alla Cittadella dove ha segnato 14 reti e fornito 6 assist in 32 gare trovando anche ottima continuitĂ fisica. In Eccellenza è pronto a fare ancora la differenza come due anni fa quando con 12 reti contribuì al salto in D della truppa di Salmi. In carriera vanta una lunga esperienza fra i professionisti con 22 gare in B con Grosseto e Padova, oltre 360 in C (Monza, Catanzaro, Melfi, Sansovino, Carrarese, Pisa, Foligno, Fondi, Chieti, Santarcangelo, Reggiana, Padova, Vis Pesaro e Siena) e quasi 200 in Serie D. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it