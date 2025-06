Terracina nuova aggressione alle Guardie Ittiche FIPSAS sul fiume Ufente

Terracina, 1 giugno 2025: un episodio inquietante scuote la comunità locale. Le Guardie Ittiche della FIPSAS, in prima linea per la salvaguardia delle risorse idriche, sono state aggredite durante un controllo sul fiume Ufente. Questo attacco non è solo un fatto isolato, ma riflette un trend preoccupante di violenza contro chi difende l'ambiente. È ora di unirsi per proteggere i nostri beni comuni e dare voce a chi lavora per il bene della natura.

Terracina – Nella giornata di oggi, 1 giugno 2025, si è verificato un grave episodio di aggressione ai danni delle Guardie Ittiche Volontarie della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) durante un controllo lungo il fiume Ufente, in un’area adibita a campo di gara federale. L’autore del gesto, presumibilmente un cittadino straniero (di origine romena) sprovvisto di documenti, ha aggredito gli operatori volontari impegnati in attività di vigilanza. Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia di Stato e il 118, che hanno prestato assistenza alla Guardia Ittica ferita, trasportata all’Ospedale di Terracina per le necessarie cure. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

