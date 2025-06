Terni sottopasso di Cospea | Spostamento dei sottoservizi e cantiere in tre fasi distinte LE OPERAZIONI

Il cantiere del sottopasso di Cospea a Terni segna un passo fondamentale verso la mobilità sostenibile e la riqualificazione urbana. Con i lavori suddivisi in tre fasi, si punta non solo a migliorare il collegamento tra aree, ma anche a valorizzare l’ambiente circostante. Interessante notare come questo progetto si inserisca nel trend nazionale di investimenti per infrastrutture ecologiche, un segnale chiaro di attenzione al futuro delle nostre città.

Il cantiere per la realizzazione del sottopasso carrabile e ciclopedonale di Cospea è ufficialmente partito. La prima operazione preliminare riguarda la pulizia dell'area interessata, il taglio degli alberi e lo spostamento dei sottoservizi. Il sistema di fognatura del quartiere insiste proprio.

“Sottopasso di Cospea, oggi possiamo dire che l’incubo dei residenti sta per finire”

Oggi, il sogno dei residenti di Cospea di un nuovo sottopasso sembra ormai realtà. Il comitato di quartiere Cospea Alta accoglie con entusiasmo l'apertura del cantiere, ringraziando il sindaco Stefano Bandecchi.

