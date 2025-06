Terni Scontro frontale tra due auto in via Sergio Enrico | tre feriti

Oggi a Terni, un violento scontro frontale in via Sergio Enrico ha scosso la comunità: tre feriti, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Questo incidente mette in luce una questione cruciale: la sicurezza stradale nelle nuove arterie. Con l'aumento del traffico e delle infrastrutture, è fondamentale riflettere su come migliorare la viabilità e ridurre i rischi. Ma quanto siamo pronti a prendere misure concrete?

Paura nel pomeriggio di oggi a Terni, dove poco dopo le 16:30 si è verificato un violento scontro frontale tra due automobili in via Sergio Enrico, la nuova strada che collega Borgorivo alla Marattana. Tre le persone coinvolte nell’incidente, tutte ferite ma – secondo le prime informazioni – non in modo grave. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, la polizia, la polizia locale e i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato i feriti per gli accertamenti del caso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Terni. Scontro frontale tra due auto in via Sergio Enrico: tre feriti

