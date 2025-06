Ternana-Pescara la prima di due Finali che valgono il sogno serie B | ultime probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

La tensione è palpabile: Ternana e Pescara si sfidano in un emozionante duello che potrebbe cambiare le loro sorti. Queste due gare di playoff rappresentano l'ultima chance per coronare un sogno tanto atteso, quello della Serie B. Con il sostegno dei tifosi in fermento, ogni istante sarà cruciale. Chi avrà la meglio? Non perdere l'occasione di vivere questo epico scontro: la passione del calcio italiano è più viva che mai!

Pescara bolle di passione per il sogno Serie B, che è ancora distante 180 minuti, ovvero due partite salvo supplementari e rigori: sono quelle con la Ternana, valide come Finali playoff che mettono in palio il quarto e ultimo posto disponibile al salto di categoria, già conquistato in regular.

Leggi anche Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

Pescara, la prima notte a caccia del sogno serie B

Scrive ilmessaggero.it: PESCARA Tutta Pescara crede nel sogno serie B. Stasera, per la prima delle due finali playoff contro la Ternana, il Delfino sarà scortato da soli 750 tifosi, come da limitazioni imposte ...

