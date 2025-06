Ternana e Pescara pronte per la finale playoff per la Serie B

Ternana e Pescara si sfidano domani al Liberati per la finale playoff che può cambiare le loro sorti. In un campionato sempre più competitivo, questi club rappresentano la determinazione e la voglia di riscatto del calcio italiano. Chi avrà la meglio? Un match che promette emozioni e colpi di scena, proprio nel momento in cui i tifosi sognano di rivedere le proprie squadre nella serie B. Non perdere l'appuntamento!

Ternana e Pescara si preparano al grande appuntamento. Saranno loro le due contendenti arrivate a giocarsi la finalissima playoff che assegnerà l’ultimo pass disponibile per la promozione in serie B. Entrambe sono arrivate in fondo riuscendo a superare tutti gli ostacoli incontrati finora. Il primo atto andrà in scena domani sera al Liberati (avvio alle 21.15). Ritorno previsto invece all’Adriatico di Pescara per sabato 7 giugno allo stesso orario. Anche quest’anno a prevalere nei lunghi ed estenuanti spareggi sarà una squadra del girone B, a testimonianza dell’equilibrio che ha contraddistinto il raggruppamento in questi mesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ternana e Pescara pronte per la finale playoff per la Serie B

Leggi anche questi approfondimenti

Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali

Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

Cerca Video su questo argomento: Ternana Pescara Pronte Finale Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Ternana e Pescara pronte per la finale playoff per la Serie B; Ternana-Pescara dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Serie C: finale playoff carica di tensione tra Ternana e Pescara; Ternana-Vicenza 3-1, rossoverdi in finale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ternana, in finale con il Pescara al Liberati giocherai in 12

Si legge su corrieredellumbria.it: Sarà un autentico dodicesimo uomo rossoverde in campo. Di ora in ora, si va delineando sempre di più un Libero Liberati da grande serata. L’occasione, ovviamente, è la gara d’andata nella finale playo ...

Pescara-Ternana, finale playoff Serie C: date e biglietti

Secondo calcioin.it: Quando si gioca la finale playoff Serie C? Dove acquistare i biglietti? Quanto costano? Chi andrà in Serie B tra Pescara e Ternana?

Pescara-Ternana, finale di ritorno Playoff serie C: biglietti, data, orario, diretta TV e streaming

Lo riporta tag24.it: Finale Playoff Serie C 2025 di ritorno: Pescara e Ternana si sfidano il 7 giugno per la promozione in Serie B. Info su biglietti, diretta TV e streaming.