Tentato furto in un cantiere edile arrestato un 59enne

Un tentativo di furto in un cantiere edile a via Zurria ha portato all'arresto di un 59enne, grazie all'occhio attento dei carabinieri. Questo episodio ci ricorda quanto sia cruciale garantire la sicurezza nei cantieri, dove i materiali e le attrezzature sono spesso vulnerabili. La tecnologia, come i sistemi di videosorveglianza, si rivela fondamentale per proteggere investimenti e posti di lavoro. Una vigilanza costante può davvero fare la differenza!

I carabinieri hanno sventato un tentativo di furto in un cantiere edile in via Zurria. I militari dell'Arma sono intervenuti in seguito a una segnalazione giunta alla centrale operativa da parte del responsabile della sicurezza del sito che, dalla visione delle immagini del sistema di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Tentato furto in un cantiere edile, arrestato un 59enne

Tentato furto al cantiere SSV Lioni-Grottaminarda: sventato grazie al pronto intervento della vigilanza e dei Carabinieri

Nella serata del 24 maggio 2025, il tentativo di furto presso il cantiere SSV Lioni - Grottaminarda è stato prontamente sventato grazie all'intervento tempestivo della vigilanza e dei carabinieri.

