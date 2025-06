Tentano una rapina in casa all’Alessandrino | ladri linciati dai residenti

In un clima di crescente insicurezza, la notizia di un tentativo di rapina all'Alessandrino si trasforma in un episodio di giustizia fai-da-te. Due ladri sono stati linciati dai residenti, segno di una comunità stanca di subire. Questo evento riflette la frustrazione di molti italiani, dove la paura di furti invade la quotidianità . Riuscirà la società a trovare soluzioni efficaci che garantiscano sicurezza senza ricorrere alla violenza?

Due ladri hanno subito un vero e proprio linciaggio dopo essere stati scoperti in seguito a un furto messo a segno in via della Bella Villa, quartiere Alessandrino di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

