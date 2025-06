Tennis Paolini fuori Svitolina ai quarti a Parigi

L'avventura di Jasmine Paolini al Roland Garros si interrompe agli ottavi, dopo una battaglia intensa contro Elina Svitolina. Un match ricco di emozioni, dove Paolini ha mostrato grande grinta, partendo forte nel primo set. Tuttavia, la tenacia della tennista ucraina l'ha portata a ribaltare la situazione. Questo incontro riflette il trend crescente del tennis femminile, sempre più competitivo e appassionante. Non è solo uno sport, ma una vera e propria sfida di carattere!

Roma, 1 giu. (askanews) – Finisce agli ottavi di finale l’avventura di Jasmine Paolini al ROland Garros. Elina Svitolina batte l’azzurra 4-6, 7-6, 6-1 ed è ai quarti di finale del torneo parigino. Una sfida divisa in più parti: nel primo set Paolini era partita alla grande (andando avanti 3-0) ed è riuscita a chiudere 6-4. Nel secondo set, caratterizzato da tanto equilibrio, è invece arrivata la reazione di Svitolina che ha portato la sfida al terzo set vincendo il tiebreak e annullando tre match point (due sul 5-4, uno nel tiebreak). Nel terzo parziale, invece, non c’è stata partita: dominio di Svitolina che ai quarti di finale affronterà la vincente tra Elena Rybakina e Iga Swiatek. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

