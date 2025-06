Tennis internazionali Città di Vicenza | storica doppietta di Chun Hsin Tseng

Tenetevi forte: Chun Hsin Tseng entra nella storia del tennis! Con una straordinaria doppietta agli Internazionali Città di Vicenza - Trofeo FL Service, il giovane talento dimostra che la continuità è la chiave per il successo. In un’epoca in cui i giovani atleti sfidano le tradizioni, Tseng si aggiudica un montepremi di 100.000 dollari, segnando un nuovo trend nel circuito Challenger. Chi sarà il prossimo a seguirne le orme?

Mai prima d’ora un tennista era riuscito a imporsi per due anni consecutivi agli Internazionali Città di Vicenza - Trofeo FL Service, torneo del circuito Challenger con un montepremi che quest’anno è salito a 100.000 dollari. Nessuno, prima di oggi. A stabilire il primato è stato poche ore fa il. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Tennis, internazionali Città di Vicenza: storica doppietta di Chun Hsin Tseng

