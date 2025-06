Tennis al Roland Garros Alcaraz va ai quarti | battuto Shelton

Carlos Alcaraz, il prodigio spagnolo del tennis, conquista i quarti di finale al Roland Garros battendo Ben Shelton in una sfida avvincente. Con un mix di potenza e strategia, Alcaraz dimostra che la nuova generazione sta scrivendo pagine emozionanti nella storia del tennis. Siamo solo all'inizio: il suo cammino verso la gloria potrebbe segnare un'epoca. Sei pronto a seguire questa straordinaria avventura?

Carlos Alcaraz batte l’americano Ben Shelton e si qualifica ai quarti del Roland Garros. In tre ore e diciannove minuti di gioco, lo spagnolo ha vinto in quattro set, 7-6 (10-8), 6-3, 4-6, 6-4. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tennis, al Roland Garros Alcaraz va ai quarti: battuto Shelton

