Scopri il "tendy", la nuova moda per capelli che fa impazzire le star! Ispirato ai mitici anni Duemila, questo look semplice ma d'effetto sta conquistando il 2025. Si tratta di un'evoluzione dei classici tendrils, perfetto per dare un tocco trendy anche agli hairlook più minimalisti. Facile da realizzare e super cool, non puoi lasciartelo scappare! Sii pronta a brillare con il tuo ciuffo volante!

Ispirato agli anni Duemila, che continuano a influenzare le tendenze beauty più popolari del 2025, il tendy è il dettaglio di stile per hairlook semplici ma di sicuro effetto. In cosa consiste? In pratica è l'evoluzione dei tendrils ed è stato sfoggiato da diverse celeb ultimamente. Facile da realizzare e cool, cosa volere di più?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tendy, il ciuffo volante: la tendenza per i capelli che piace alle celebrities

