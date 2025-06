Temptation Island inizia ufficialmente | scopri la data del reality su Canale 5

Il countdown è iniziato: Temptation Island torna su Canale 5 con una stagione 2025 ricca di sorprese! Nuove location e coppie pronte a mettere alla prova l'amore promettono tensioni elettrizzanti. In un'epoca in cui le relazioni sono sempre più complesse, questa edizione si preannuncia come un laboratorio delle emozioni. Non perdere l’occasione di scoprire chi resisterà alla tentazione! Segna in agenda la data ufficiale!

Il ritorno di Temptation Island su Canale 5 si avvicina, portando con sé un mix di emozioni, tensioni e nuove atmosfere. La stagione 2025 si distingue per alcune novità, tra cui una location rinnovata e coppie pronte a mettere alla prova i propri sentimenti in un contesto tutto da scoprire. Di seguito, le principali informazioni riguardanti le date di registrazione, l’ambientazione e gli aspetti salienti che caratterizzeranno questa nuova edizione. date di inizio delle registrazioni e messa in onda. Per l’edizione del 2025, le registrazioni ufficiali sono previste a partire da martedì 3 giugno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Temptation Island inizia ufficialmente: scopri la data del reality su Canale 5

"Temptation Island", brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso

"Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

