Telemedicina il progetto della fondazione Andrea Cesalpino al via entro settembre Serata di presentazione al Circolo Artistico

La telemedicina è pronta a rivoluzionare la salute a Arezzo! La Fondazione Andrea Cesalpino presenta un innovativo progetto che partirà entro settembre, dopo il successo del programma “Arezzo Cuore”. Un passo importante verso un futuro in cui la tecnologia migliora l'accesso alle cure. Non perdere la serata di presentazione al Circolo Artistico, perché la salute del domani si costruisce oggi! Scopri come la tua vita potrebbe cambiare.

Arezzo, 1 giugno 2025 – Al permanente impegno nello sviluppo della ricerca clinica al San Donato e dopo essere stata protagonista del progetto “Arezzo Cuore” con i defibrillatori, l’Associazione presieduta da Paola Butali adesso abbraccia questa nuova tecnologia per migliorare le condizioni e la sicurezza delle persone con malattie croniche. E lancia un appello per le donazioni tramite il 5 x 1000 Il Circolo Artistico di Arezzo ha ospitato una serata organizzata dalla Fondazione Cesalpino per lanciare un nuovo grande progetto per la sanità aretina, nell’ambito della telemedicina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Telemedicina, il progetto della fondazione Andrea Cesalpino al via entro settembre. Serata di presentazione al Circolo Artistico

