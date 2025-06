Telemedicina | concluso il collaudo della nuova rete regionale

Il Piemonte segna un nuovo traguardo nella sanità, completando il collaudo della sua Infrastruttura Regionale di Telemedicina. Visite e consulti direttamente da casa: è un passo decisivo verso una salute più accessibile e moderna. Questo sviluppo non è solo un'innovazione locale, ma si inserisce in un trend globale che sta trasformando il modo di concepire la medicina. Preparati a dire addio alle lunghe attese in ospedale!

Visite, consulti, assistenza e tanto altro direttamente a casa, senza dover andare in ospedale. La telemedicina ha fatto passi da gigante negli ultimi anni e il Piemonte è tra le prime regioni d'Italia a collaudare l'Infrastruttura Regionale di Telemedicina (IRT). "Come annunciato a fine.

