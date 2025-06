Tegola per l’Italia Buongiorno lascia il ritiro | Spalletti sceglie Ranieri Mancini resta a Roma

Giornata di novità in casa Italia: Spalletti sceglie Ranieri e lascia fuori Mancini, un'assenza che fa rumore. La nazionale si prepara a un'estate cruciale, con le qualificazioni ai Mondiali all'orizzonte. Sarà interessante vedere se il nuovo corso del ct porterà freschezza o se la nostalgia per i vecchi protagonisti peserà sulla squadra. Un cambio di rotta che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia azzurra!

Non sembra poter riprendere il percorso con l’Italia per Gianluca Mancini, la cui ultima convocazione risale allo scorso Europeo disputato, con l’ultimo match giocato nella sconfitta contro la Svizzera. Le scelte di Spalletti in vista delle due gare di qualificazioni Mondiali in programma a luglio hanno portato ancora all’esclusione del difensore della Roma, con il conseguente disappunto da parte dei tifosi giallorossi, che hanno contestato l’aver puntato su Gabbia e Coppola. Una nuova occasione per Mancini si era aperta proprio nella mattinata di oggi, con la notizia dell’ abbandono del ritiro di Buongiorno che, con tutta probabilità, non ha ancora smaltito l’infortunio agli adduttori che gli ha impedito di essere in campo nell’ultima parte di stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Tegola per l’Italia, Buongiorno lascia il ritiro: Spalletti sceglie Ranieri, Mancini resta a Roma

Spalletti esclude Mancini, i tifosi della Roma: “Meglio Gabbia e Coppola? Sarà un fallimento”

Dopo un campionato sfumato, la Roma si prepara a un'importante fase di transizione. Con Spalletti che esclude Mancini e i tifosi divisi tra Gabbia e Coppola, la scelta del nuovo allenatore diventa cruciale.

