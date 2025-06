Teglie ossidate in una gastronomia di Sestri Ponente stop alla produzione di farinata

Un colpo duro per la tradizione culinaria di Sestri Ponente: gli ispettori della Asl 3 Genovese hanno bloccato la produzione di farinata a causa di teglie ossidate. Un richiamo importante alla sicurezza alimentare che si inserisce in un contesto più ampio, dove la qualità è fondamentale. La gastronomia locale dovrà affrontare una spesa considerevole di 6 mila euro, ma il ritorno alla bontà autentica della farinata sarà sicuramente un traguardo da festeggiare!

Il divieto imposto dagli ispettori della Asl 3 Genovese dopo un sopralluogo. I titolari potranno tornare a cucinarla quando avranno cambiato tutte le teglie. Elevata una sanzione di 6 mila euro. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Teglie ossidate in una gastronomia di Sestri Ponente, stop alla produzione di farinata

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Teglie ossidate in una gastronomia di Sestri Ponente, stop alla produzione di farinata; Teglie per la farinata ossidate, multa da 6.000 euro a una gastronomia; Farinata con ossido di rame, sospesa preparazione in gastronomia di Sestri e 6mila euro di multa; Gatto decapitato alla marina di Sestri Ponente, indagine della polizia locale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Teglie ossidate in una gastronomia di Sestri Ponente, stop alla produzione di farinata

Come scrive ilsecoloxix.it: Il divieto imposto dagli ispettori della Asl 3 Genovese dopo un sopralluogo. I titolari potranno tornare a cucinarla quando avranno cambiato tutte le teglie.

Teglie per la farinata ossidate, multa da 6.000 euro a una gastronomia

Scrive msn.com: Genova. Multa alla gastronomia Costa di via Donizetti, a Sestri Ponente, dopo il ritrovamento da parte della Asl 3 di teglie per la farinata ossidate e altre irregolarità legate alle attrezzature e al ...

Farinata con ossido di rame, sospesa preparazione in gastronomia di Sestri e 6mila euro di multa

Si legge su primocanale.it: Dopo i controlli da parte della Asl genovese, un ristoratore genovese ha avuto una multa da seimila euro e non potrà - almeno temporaneamente - preparare la farinata e utilizzare le attrezzature.