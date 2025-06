tegas parte da saturo verso la rotta degli spartani

Oggi, il ciclista Adriano Tegas ha intrapreso un viaggio affascinante lungo la “Rotta degli Spartani” partendo da Saturo. Questa iniziativa non solo celebra la bellezza del territorio ionico, ma si inserisce anche nel trend crescente del cicloturismo, che promuove uno stile di vita attivo e sostenibile. Segui le sue pedalate: ogni chilometro è un passo verso la riscoperta delle nostre radici storiche e culturali!

Tarantini Time Quotidiano Verso Sparta, in bicicletta! Adriano Tegas è il ciclista che, stamattina alle 9:00, è partito dalle coste di Saturo, di Leporano, per pedalare sulla “Rotta degli Spartani”. Quest’ultima è l’iniziativa, promossa da Federciclismo Taranto in collaborazione con le varie amministrazioni comunali ioniche tra cui il Comune di Leporano, che prevede un affascinante percorso ciclistico che unirà simbolicamente le città della Magna Grecia ovvero Taranto, Brindisi e Sparta. Il viaggio durerà circa due settimane, a partire da Saturo per poi proseguire da Brindisi fino a Sparta al termine delle quali il ciclista farà ritorno, il 12 giugno a Leporano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it