Tari avvisi di pagamento inviati al defunto e per annualità già pagate

Un caso singolare, ma purtroppo non raro: il Comune invia avvisi di pagamento della Tari a chi non è più in vita, creando confusione tra gli eredi. Questo episodio mette in luce l'importanza di una corretta gestione delle pratiche burocratiche dopo un decesso. La giustizia tributaria si fa quindi portavoce per risolvere una situazione che coinvolge molti. Un'occasione per riflettere su come le leggi possono influenzare la vita quotidiana delle persone.

Il Comune invia gli avvisi di pagamento della Tari al defunto, ma gli eredi nel tempo non provvedono alla variazione catastale dividendo l'eredità. Alla fine deve intervenire la Corte di giustizi tributaria per risolvere la questione. I due eredi si sono rivolti alla giustizia tributaria dopo.

