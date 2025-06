Targhe auto arriva la lettera H come funzionano?

Il sistema delle targhe auto italiane si arricchisce con l'introduzione della lettera H, segnando un passo verso la modernizzazione del nostro parco veicoli. Questo cambiamento non è solo tecnico: sottolinea l'importanza di una mobilità sempre più sostenibile e organizzata. Con l’aumento di auto elettriche e ibride sulle strade, ogni dettaglio conta. Scopri come questa novità influenzerà il traffico e la registrazione dei veicoli!

Il sistema di numerazione delle targhe automobilistiche italiane ha subito un’importante evoluzione nel 1994, passando da un formato provinciale a uno nazionale alfanumerico. Il formato attuale è composto da due lettere, tre numeri e altre due lettere (es. AA 000 AA), escludendo le lettere I, O, Q e U per evitare confusioni con numeri simili. Questo sistema offre oltre 234 milioni di combinazioni possibili, sufficienti per coprire le esigenze di immatricolazione per molti decenni. Nel gennaio 2020, è stata introdotta la lettera “G” come iniziale delle nuove targhe, sostituendo la precedente “F”. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it