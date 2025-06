Taremi via dall’Inter? Spunta una squadra turca! La situazione

Il futuro di Mehdi Taremi all'Inter è in bilico: un club turco sembra pronto a fare sul serio per l'attaccante iraniano. Dopo una stagione deludente, i nerazzurri stanno valutando le uscite e il mercato estivo potrebbe riservare sorprese. In un calcio sempre più globalizzato, il trasferimento di Taremi potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per l'Inter e un ponte verso il talento emergente della Super Lig. Chi sarà il prossimo protagonista?

Mehdi Taremi lontano dall’Inter? Come riportato dalla Turchia, l’attaccante iraniano è stato cerchiato in rosso da un club turco che vuole portarlo in riva allo stretto del Bosforo. INTERESSE – Archiviata la delusione della Champions League e della stagione in generale, in casa Inter si inizia a pensare al prossimo mercato in uscita. Come riportato dalla Turchia e dal giornalista Ersan Serdal, su Mehdi Taremi c’è l’interesse di una squadra che milita nel massimo campionato turco. Dopo una stagione deludente, il nome di Taremi è finito – insieme a quello di Raspadori – nel mirino del Fenerbahce. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Taremi via dall’Inter? Spunta una squadra turca! La situazione

