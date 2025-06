taranto ha così deciso

A Taranto, il cambiamento sembra un miraggio. Nonostante le aspettative di rinnovamento, la città ha scelto di restare ancorata al passato, riproponendo volti noti della politica locale. Questo è un riflesso di una tendenza più ampia in Italia, dove molte comunità si mostrano riluttanti a rompere con le tradizioni consolidate. Ma la vera domanda è: quanto potrà durare questa stagnazione? Scoprilo nel nostro approfondimento!

Tarantini Time Quotidiano Alla fine della fiera, Taranto ha deciso di non cambiare nulla: dall’esautorare Melucci a riproporre molti ex amministatori è stato un gioco da ragazzi. Impietoso affermarlo, oggettivo ammetterlo. La città capoluogo ha deciso di schierarsi in un certo modo, salvo voi vedersi catapultare decisioni dall’alto che potrebbero cambiare l’esito del ballottaggio. Che significa? Presto detto. L’esito del voto ha dichiarato che a fronte di un lieve miglioramento del numero dei votanti (elettori 160.884, votanti 90.974, 56,55%, in precedenza 52,21%), c’è stato un 43,45% di cittadini che hanno preferito restare a casa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it