taranto capitale della blue economy con biotours 2 0

Tarantino Time Quotidiano annuncia un passo importante verso il futuro sostenibile: Taranto si candida a diventare la capitale della blue economy con il progetto "BioTourS 2.0". Questo ambizioso programma, cofinanziato dall'Unione Europea, connette Italia, Montenegro e Albania per proteggere la biodiversità marina. Un'iniziativa che non solo celebra il nostro patrimonio naturale, ma promuove anche il turismo responsabile e l'impegno della comunità . Scopri come Taranto sta scrivendo un nuovo capitolo nella salv

È entrato nel vivo il progetto transfrontaliero "BioTourS 2.0", iniziativa cofinanziata dall'Unione Europea nell'ambito dello Strumento di assistenza preadesione (IPA III); il progetto coinvolge Italia, Montenegro e Albania con l'obiettivo di promuovere la conservazione della biodiversità marina e la partecipazione attiva dei cittadini, la cosiddetta "Citizen Science", nel Mar Adriatico meridionale. "BioTourS 2.0" si concentra, in particolare, sulla protezione dei cetacei e sull'implementazione di modelli sostenibili per il turismo, la protezione dell'ambiente e la gestione delle risorse marine.

