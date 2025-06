Tapiro d’oro Inzaghi l’allenatore dell’Inter commenta | Sono sempre stato sportivo sconfitta che fa male ma la accettiamo – VIDEO

Simone Inzaghi, dopo la delusione in finale di Champions League, riceve il Tapiro d’Oro con un sorriso sportivo. La sua reazione sottolinea un trend crescente nel mondo dello sport: l’importanza di accettare le sconfitte con dignità. In un’epoca in cui il fallimento è spesso stigmatizzato, l'atteggiamento di Inzaghi invita a riflettere su quanto sia cruciale divertirsi e continuare a lottare per il sogno. Un messaggio che va oltre il calcio!

Tapiro d’oro Inzaghi, l’allenatore dell’Inter commenta così dopo la consegna del “premio” per la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG. Ancora un tapiro d’oro per Simone Inzaghi, stavolta di formato maxi. L’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha consegnato oggi il “premio” all’allenatore dell’ Inter per via della pesantissima sconfitta maturata ieri sera in finale di Champions League contro il PSG per 5 a 0. Questa l’anticipazione pubblicata sui canali social ufficiali del programma: l’intervista completa andrà in onda nella puntata di domani sera. Il tecnico piacentino ha risposto così sul KO contro i parigini, mentre non ha risposto alle domande sul proprio futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tapiro d’oro Inzaghi, l’allenatore dell’Inter commenta: «Sono sempre stato sportivo, sconfitta che fa male ma la accettiamo» – VIDEO

Inzaghi, Tapiro gigante di Striscia dopo il 5-0 in Champions: «Oggi non ho tanta voglia di parlare»

Dopo il pesantissimo 5-0 incassato dall'Inter nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain – la partita decisiva con il divario di gol più ampio ...

Inzaghi, il Tapiro gigante di Striscia dopo il crollo in Champions: il silenzio sul futuro in Arabia

Dopo il pesantissimo 5-0 incassato dall'Inter nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain – la partita decisiva con il ...

Simone Inzaghi: Tapiro d'Oro Extra Large dopo il 5-0 in finale di Champions contro il PSG

«Siamo andati male. Oggi non ho tanta voglia di parlare. Sono sempre stato sportivo: la sconfitta fa male, ma la accettiamo. Siamo arrivati in finale di Champions, ancora più convinti. Il PSG è una ...