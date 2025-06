Tamponamento a catena Coinvolti sei mezzi sulla A1

Un drammatico tamponamento a catena sulla A1 ha coinvolto sei mezzi, segnando una nuova giornata nera per le strade della Bassa reggiana. Questo incidente, avvenuto all’alba, evidenzia un trend preoccupante: l’aumento degli incidenti stradali in autunno, periodo di ritorno alla routine dopo le vacanze. La necessità di una guida più attenta è ora più che mai evidente. Ricorda, la prudenza è la migliore alleata sulla strada!

Raffica di incidenti sulle strade della Bassa reggiana. Ieri mattina, poco prima delle sette, soccorsi mobilitati sulla corsia sud dell’Autosole, all’altezza di San Martino in Rio, dove si è verificato uno schianto che ha coinvolto sei vetture. Si è trattato di un tamponamento che ha richiesto l’intervento di un paio di ambulanze della Croce Rossa di Reggio e Correggio, oltre a personale sanitario e l’arrivo dei vigili del fuoco di Reggio per mettere le vetture in sicurezza. Per fortuna non si registrano conseguenze gravi alle persone coinvolte, alcune trasportate in ospedale a Reggio. Evidenti i disagi al traffico per circa un’ora sulla corsia sud dell’autostrada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tamponamento a catena. Coinvolti sei mezzi sulla A1

Incidente al viale Mediterraneo, tamponamento a catena e traffico in tilt: tre feriti

Un incidente stradale lungo il viale Mediterraneo, nei pressi dell'uscita per Canalicchio, ha provocato un tamponamento a catena che ha coinvolto un furgone e due auto.

