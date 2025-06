Tajani | Da settembre grande offensiva di Forza Italia per le elezioni politiche

Forza Italia si prepara a una grande offensiva politica! A settembre, il partito di Tajani scenderà in campo con rinnovato slancio, puntando a riavvicinare gli elettori attraverso un messaggio forte e chiaro. In un contesto di crescente polarizzazione, questa strategia potrebbe rivelarsi cruciale per attrarre consensi in un centrodestra sempre più competitivo. Riuscirà Forza Italia a riscrivere le regole del gioco? La risposta potrebbe sorprendere!

FRANCAVILLA AL MARE – “A partire da settembre lanceremo una grande offensiva in tutta Italia perché vogliamo vincere le prossime elezioni politiche ed essere protagonisti nel centrodestra con le nostre idee. Noi siamo una grande forza cristiana, liberale, riformista, europeista, garantista e atlantista”. Così il ministro degli Affari esteri e segretario nazionale di Forza Italia, . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Tajani: “Da settembre grande offensiva di Forza Italia per le elezioni politiche”

