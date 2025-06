Tajani con Adam accogliamo anche madre

Il ministro degli Esteri Tajani annuncia un gesto di accoglienza significativo: oltre al piccolo Adam, arriverà in Italia anche sua madre, la dott.ssa Alaa. Questa mossa non solo offre una nuova opportunità a una famiglia in difficoltà, ma rappresenta un simbolo di solidarietà in un contesto internazionale dove è fondamentale costruire ponti. L'Italia si conferma un faro di speranza per il popolo palestinese, testimoniando l'importanza dell'umanità nelle relazioni internazionali.

20.43 "Insieme al piccolo Adam accoglieremo anche sua madre. Dopo la morte del marito, la dott.ssa Alaa ha deciso di venire anche lei in Italia". Così rende noto il ministro degli Esteri Tajani. Sarà accompagnata dalla sorella con i suoi 4 figli. Il popolo palestinese guarda all'Italia con amicizia e speranza. Il governo continuerà nella sua azione umanitaria per aiutare il più possibile la popolazione di Gaza e a lavorare per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi", ha aggiunto Tajani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche Medioriente: Tajani, Adam sarà curato in Italia, forse operato 11 giugno - Una speranza si accende per Adam, il bambino israeliano che potrebbe essere curato in Italia. Il ministro Tajani annuncia con entusiasmo la decisione della madre, mentre il mondo guarda con attenzione ai progressi nella cooperazione internazionale in ambito sanitario.

