Taglio dell' Iva sui beni essenziali | anche ad Ancona la mobilitazione di Ultima Generazione

Ancona si unisce alla battaglia di Ultima Generazione per il "Tagliamo l'IVA", un'iniziativa che si inserisce in un contesto globale di crescente attenzione verso la sostenibilità e il sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione. La richiesta di ridurre l'IVA sui beni essenziali non è solo un gesto economico, ma un appello a garantire dignità e accessibilità a tutti. Scopri come questa mobilitazione sta cambiando il volto delle città italiane!

C’è anche Ancona tra le città coinvolte nella mobilitazione promossa da Ultima Generazione, che ha voluto lanciare con forza in tutta Italia la campagna “Tagliamo l'IVA”, attraverso azioni coordinate nei supermercati per chiedere al governo il taglio dell'IVA sui beni essenziali. Con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Taglio dell'Iva sui beni essenziali: anche ad Ancona la mobilitazione di Ultima Generazione

Cerca Video su questo argomento: Taglio Dell Iva Beni Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ultima Generazione, azioni anche ad Ancona per chiedere il taglio dell’IVA sui beni essenziali; Ultima Generazione: boicottaggio supermercati contro il caro vita e per il taglio dell'IVA; Taglio dell’Iva: L’Aquila apripista di un’azione nonviolenta; Ultima Generazione sfida il decreto sicurezza con una nuova campagna non violenta: «Tagliamo l’Iva al cibo». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Boicottaggio di massa per il taglio dell’IVA sui beni essenziali

Lo riporta pressenza.com: GENOVA, DOPO CAGLIARI, TORINO, MILANO E L’AQUILA, SFIDA LE AUTORITÀ CONTRO IL DECRETO SICUREZZA CON UNA NUOVA CAMPAGNA NONVIOLENTA In poche ore, già 7.000 ...

Ultima Generazione: boicottaggio supermercati contro il caro vita e per il taglio dell’IVA

Riporta varese7press.it: VARESE, 31 maggio 2025-Con l’approvazione del nuovo Decreto Sicurezza alla Camera, Ultima Generazione lancia una nuova forma di espressione del dissenso: ampia, legittima e nonviolenta. Un’azione capa ...

Bltiz di Ultima Generazione a Torino, 'tagliamo l'Iva'

Segnala msn.com: Cinque attivisti del movimento Ultima Generazione hanno inscenato un'azione di protesta questa mattina all'interno del supermercato Ipercoop del Parco Dora, a Torino, chiedendo il taglio dell'Iva su p ...