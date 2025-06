taglio dell erba e pulizia gara per l affidamento del servizio

Il Comune di Abetone Cutigliano si prepara a mantenere il suo splendido paesaggio: è stata indetta una gara per il servizio di sfalcio dell'erba e pulizia delle strade. Un investimento strategico che non solo migliora l'estetica, ma promuove anche l'attrattività turistica della zona. Con 31 chilometri di strade da curare, ogni stagione estiva diventa un'opportunità per valorizzare la bellezza naturale delle Montagne Pistoiesi!

Il Comune di Abetone Cutigliano ha indetto una procedura di gara per l’affidamento del servizio di sfalcio erba e pulizia delle zanelle sulle strade comunali per il triennio di stagioni estive 2025-2027 (per un totale di circa 31 chilometri) da eseguire su entrambe le carreggiate. Il costo complessivo previsto per il triennio è di poco inferiore ai 150mila euro (49.532 euro all’anno). Il servizio, si legge nel capitolato, dovrà essere svolto, per il primo sfalcio stagionale entro e non oltre il 15 giugno di ogni annualità e dovrà essere effettuato due volte per ogni annualità, nell’intera rete stradale indicata dal capitolato, su entrambe le carreggiate e per una profondità laterale minima di un metro. 🔗 Leggi su Lanazione.it