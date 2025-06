Tagli e strade Salvini vede le Province | Confronto sul programma di spesa

Dopo settimane di tensioni, il ministro Matteo Salvini avvia un confronto sulle province e il programma di spesa. Un passo cruciale in un Paese che, tra tagli e riforme, cerca stabilità . Le province, spesso dimenticate, potrebbero diventare il fulcro di una nuova strategia di sviluppo locale, rispondendo alle esigenze dei cittadini. È tempo di dare voce a chi vive il territorio: la vera sfida è ascoltarli!

Dopo due settimane di bufera dal Nord al Sud dell?Italia, si intravvede una schiarita all?orizzonte delle Province. Dopo le indiscrezioni dell?altro giorno, ieri il ministro Matteo.

