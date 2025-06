Tacente | Bitetti e M5S la coalizione del No | l’alleanza del blocco totale di Taranto

A Taranto, si configura un'alleanza tra il centrosinistra di Piero Bitetti e il Movimento 5 Stelle, che sta già sollevando interrogativi. Questa coalizione del "No" potrebbe sembrare una risposta alle sfide del territorio, ma rischia di diventare un freno alla crescita. In un momento storico in cui l'innovazione è fondamentale, è interessante notare come ideologie e veti possano bloccare il progresso. La città merita di più!

Tarantini Time Quotidiano «L’ipotesi di accordo tra il candidato del centrosinistra Piero Bitetti e il Movimento 5 Stelle alle condizioni di questi ultimi è la dimostrazione plastica di una coalizione del No, ostaggio di veti ideologici e finalizzata solo alla conquista del potere. Un’alleanza costruita sulla negazione di ogni progetto strategico per Taranto e che nulla ha a che fare con la visione responsabile e concreta di cui questa città ha bisogno». Lo dichiara l’Avv. Francesco Tacente, candidato sindaco della coalizione composta da liste civiche e centrodestra, in merito all’ipotesi di intesa annunciata da Bitetti con il M5S. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Tacente: “Bitetti e M5S, la coalizione del No: l’alleanza del blocco totale di Taranto”

