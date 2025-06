Tacente | Bitetti e M5S la coalizione del No | l’alleanza del blocco totale di Taranto

A Taranto si fa strada una coalizione del No, con il candidato del centrosinistra Piero Bitetti che cerca un accordo con il Movimento 5 Stelle. Ma questa alleanza, caratterizzata da veti ideologici, rischia di diventare un blocco totale per la città. In un momento in cui le comunità cercano soluzioni innovative, la mancanza di progetti strategici si rivela un limite preoccupante. Sarà l'ora di voltare pagina o resteremo intrappolati nel "no"?

Tarantini Time Quotidiano «L’ipotesi di accordo tra il candidato del centrosinistra Piero Bitetti e il Movimento 5 Stelle alle condizioni di questi ultimi è la dimostrazione plastica di una coalizione del No, ostaggio di veti ideologici e finalizzata solo alla conquista del potere. Un’alleanza costruita sulla negazione di ogni progetto strategico per Taranto e che nulla ha a che fare con la visione responsabile e concreta di cui questa città ha bisogno». Lo dichiara l’Avv. Francesco Tacente, candidato sindaco della coalizione composta da liste civiche e centrodestra, in merito all’ipotesi di intesa annunciata da Bitetti con il M5S. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Tacente: “Bitetti e M5S, la coalizione del No: l’alleanza del blocco totale di Taranto”

