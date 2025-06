Tacente attacca | Bitetti parla delle chiacchiere noi vogliamo attivare il Reddito di cittadinanza comunale con le risorse del Jtf

Nella corsa verso le elezioni, il candidato sindaco del centrosinistra, Piero Bitetti, si trova di fronte a un'inaspettata sfida. Tacente, in un'affermazione audace, propone di attivare un reddito di cittadinanza comunale utilizzando le risorse del Just Transition Fund. Questo non è solo un dibattito politico, ma un'opportunità cruciale per affrontare le disuguaglianze locali e rilanciare l'economia. Chi avrà la visione giusta per il futuro della città ?

Mentre il candidato sindaco del centrosinistra Piero Bitetti parla delle chiacchiere dimostrando la sua poca conoscenza in materia, io preannuncio di voler attivare il reddito di cittadinanza comunale tramite le risorse già destinate del Just Transition Fund. Bitetti promette di impegnarsi per il reperimento di queste risorse. Noi invece sappiamo dove trovarle. Questa è la differenza tra noi e loro. Bastava informarsi, leggere le carte, fare il proprio dovere di candidato. Invece no: si improvvisa, lancia promesse generiche e pensa di poter rimediare con qualche slogan dell'ultima ora.

