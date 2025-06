Svolta nel caso della ex Lombarda Petroli a Villasanta | il Tar da l’ok alla bonifica con i fondi del Pnrr

Una grande notizia per Villasanta! Il Tar ha approvato la bonifica dell'ex area Lombarda Petroli, destinando 7 milioni di euro dai fondi del PNRR. Questo segna un passo fondamentale nella lotta contro la contaminazione ambientale, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui la sostenibilità è al centro delle agende politiche. La rinascita di questi spazi rappresenta non solo un miglioramento per la salute pubblica, ma anche un'opportunità per il rilancio economico della zona!

Villasanta (Monza Brianza) – Via libera dal Tar per l'inserimento di una parte del terreno del F allimento Lombarda Petroli tra i “siti orfani” destinati a bonifica con 7 milioni di euro di fondi del Pnrr. I giudici della terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia hanno dato ragione al Comune di Villasanta che è riuscito ad attivare il finanziamento, respingendo il maxi-ricorso della curatela del fallimento della ex raffineria dismessa trasformata in sito di stoccaggio di idrocarburi da dove nella notte del 22 febbraio 2010 vennero sversati nel Lambro almeno 2.400 tonnellate di gasolio e oli combustibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Svolta nel caso della ex Lombarda Petroli a Villasanta: il Tar da l’ok alla bonifica (con i fondi del Pnrr)

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Caso ex Lombarda Petroli, il Tar dà ragione al Comune: ecco il futuro del bosco dei veleni

Il TAR ha messo un punto fermo sulla questione del Bosco dei Veleni, dando ragione al Comune di Villasanta e respingendo il ricorso della Lombarda Petroli.

Cerca Video su questo argomento: Svolta Caso Ex Lombarda Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Svolta nell'inchiesta sulla morte di Manuela Murgia, indagato l'ex fidanzato; “Non fu suicidio”, dopo 30 anni svolta sul caso della 16enne Manuela Murgia: indagato l’ex; Diffamò il giornalista Ungaro. Chiesti 6 mesi per Ermes Coffrini; L'ex Milan Cristian Brocchi diventa DG in seconda categoria. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Svolta nel caso della ex Lombarda Petroli a Villasanta: il Tar da l’ok alla bonifica (con i fondi del Pnrr)

Secondo ilgiorno.it: La sentenza dei giudici amministrativisti ha respinto il ricorso della curatela del fallimento e dato ragione al Comune di Villasanta che ha ottenuto i 7 milioni di euro ...

Ex Lombarda Petroli, si parte con la bonifica

mbnews.it scrive: Villasanta. Un punto di svolta sull’annoso caso dell’area dell’ex Lombarda Petroli, oggetto di anni di intensa attività inquinante e, nel 2010, dello sversamento doloso di tonnellate e ...