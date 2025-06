Svolta Inter ore decisive per Inzaghi | l’addio è più vicino

L’Inter è a un bivio cruciale: la pesante sconfitta contro il PSG potrebbe essere il colpo di grazia per Simone Inzaghi. Un addio imminente potrebbe dare inizio a una nuova era, ma chi prenderà le redini della squadra? Con i tifosi in attesa di risposte, il club è pronto a riunirsi per valutare il futuro. Il mondo del calcio è in costante evoluzione: ogni decisione potrebbe cambiare il volto dell’intera stagione!

Pronto il clamoroso ribaltone sulla panchina dell’Inter. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi sembra ora più vicino all’addio. Il 5 a 0 contro il Psg lascia davvero pesanti strascichi in casa Inter ed il club nerazzurro potrebbe cambiare molto in queste ore. L’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi è sotto attacco, e d’altronde la sconfitta è di quelle scottanti, in casa Inter si fanno le opportune valutazioni e le prossime ore saranno decisive, o quasi. E d’altronde la stagione dell’Inter non finisce visto che tra pochi giorni ci si organizzerà per partire per gli Stati Uniti dove comincerà il Mondiale per club. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Svolta Inter, ore decisive per Inzaghi: l’addio è più vicino

