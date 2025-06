Sussurri vaticani come è morto davvero Bergoglio e la doppia elezione di Prevost

Il mistero attorno alla morte di Bergoglio riaccende l'interesse per le dinamiche intricate del Conclave, un fenomeno che affascina da secoli. Le voci sussurrate nei corridoi vaticani parlano di una doppia elezione e di segreti celati nel silenzio. In un'epoca in cui ogni notizia viene analizzata e condivisa, cosa si cela davvero dietro il velo di porpora? Scopriremo insieme i retroscena più intriganti dell'era moderna.

La versione di Santa Marta. Ad ogni morte di Papa, si moltiplicano i retroscena: silenzi, cenni criptici, suggestioni in porpora. Si narra di Spiriti Santi discesi a ispirare conclavi, di cardinali raccolti in preghiera, mentre il Soffio – come sempre – arriva da dove nessuno l'attendeva. Ma nei corridoi vaticani, tra l'ultimo respiro e la fumata bianca, si apre spesso un interregno grigio, fatto di attese, manovre e omissioni. È lì che si gioca il potere vero. È lì che anche la morte, come il voto, si veste di politica. Ci sono pontefici che si spengono tra candele e salmi, nel proprio letto, circondati da suore, confessori e cardinali.