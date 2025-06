Superman | le prime stime al botteghino prevedono un weekend di apertura da blockbuster

Superman torna sul grande schermo e le prime stime al botteghino promettono un weekend da blockbuster! Diretto da James Gunn, il film potrebbe segnare una svolta per la DC Studios, in un momento in cui i cinefili cercano nuove emozioni dopo anni di supereroi. La freschezza del cast, con David Corenswet e Nicholas Hoult, aggiunge un tocco intrigante. Sarà l’inizio di una nuova era per il mito di Krypton? Preparati a scoprirlo!

Le previsioni al botteghino per il weekend di apertura di Superman prevedono che il film potrebbe essere un grande successo per la DC Studios e la Warner Bros in generale. Diretto da James Gunn, il film dell’universo DC vede protagonisti David Corenswet, Nicholas Hoult, Rachel Brosnahan, Anthony Carrigan, Edi Gathegi, Sara Sampaio, Isabela Merced e Nathan Fillion. Il film sarà incentrato sui primi anni di carriera di SupermanClark Kent, alle prese con la sua doppia vita, minacce come Lex Luthor, l’opinione pubblica sui suoi atti eroici e i rapporti con la Justice Gang, un gruppo di eroi il cui approccio è in contrasto con il suo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

