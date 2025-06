SuperEnalotto 30 05 | 651 assenti; jackpot 7 7M e premio 120 43571€

Il SuperEnalotto continua a sorprendere e coinvolgere: il 30 maggio, nessun vincitore con i numeri ‘6’ e ‘51’, ma un fortunato ha portato a casa ben 120.435,71 euro! Con un jackpot da 7.700.000 euro in palio per il prossimo concorso, l’attesa cresce. In un periodo di incertezze economiche, chi non sogna di cambiare la propria vita con un colpo di fortuna? Non perdere l'occasione, domani potrebbe essere il tuo giorno!

Nel concorso di oggi del SuperEnalotto, il 30 maggio 2025, i numeri ‘6’ e ’51’ non sono apparsi, mentre il numero ‘5’ ha decretato una vincita di 120.435,71 euro. L’estrazione, sempre ricca di tensione e sorprese, ha anticipato il jackpot della prossima competizione, che ammonta a 7.700.000 di euro. Domani, 31 maggio, sarà l’ultima possibilità . L'articolo SuperEnalotto 3005: 6,51 assenti; jackpot 7.7M e premio 120.435,71€ è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - SuperEnalotto 30/05: 6,51 assenti; jackpot 7.7M e premio 120.435,71€

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Superenalotto 13 maggio 2025: 5 triplo vincite, jackpot 32,3 mln e 27.132 colonne disponibili

Il concorso del Superenalotto del 13 maggio 2025 ha riservato sorprese per i giocatori, con il jackpot di 323 milioni di euro e ben 27.

Cerca Video su questo argomento: Superenalotto 30 05 651 Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 30 maggio

Da recnews.it: Rec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ...

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, venerdì 30 maggio 2025

Scrive ilsussidiario.net: Estrazione Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, Simbolotto e 10eLotto: numeri vincenti di oggi venerdì 30 maggio 2025. Jackpot e premi ...

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 30 maggio

Si legge su tg24.sky.it: Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni ...