Superbonus inchiesta su patti con la mafia

L'inchiesta sul Superbonus si arricchisce di un capitolo inquietante: un imprenditore edile di Messina finisce agli arresti domiciliari per presunti patti con la mafia. Un esempio emblematico di come il boom edilizio possa essere offuscato da interessi illeciti. La domanda sorge spontanea: quanto sta pagando l'industria delle costruzioni nel suo complesso a questo sistema? Un richiamo all'attenzione su un settore che deve ripartire, ma in modo pulito.

Ai domiciliari un imprenditore edile di Messina accusato di concorso esterno. Secondo gli inquirenti, aveva un accordo con la cosca barcellonese per rilevare i crediti 110. In cambio di protezione, avrebbe pure dato dei soldi al clan e affidato subappalti a ditte colluse. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Superbonus, inchiesta su patti con la mafia

Dopo l'inchiesta di MilanoToday Dossier, sequestrati 23 milioni sul superbonus del palazzo milanese di Salvini

Dopo l'inchiesta di MilanoToday, un nuovo scandalo riguarda il superbonus del palazzo milanese di Salvini.

