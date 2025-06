Superbike stradali e MotoGP quanto si assomigliano? Sfatiamo un mito

Superbike e MotoGP: due mondi apparentemente simili, ma con differenze sostanziali! L'April All Stars offre un’occasione unica per ascoltare le voci di Jorge Martin e Loris Capirossi, che svelano i segreti dietro l'evoluzione delle moto sportive stradali. Scopriremo come le tecnologie delle piste influenzano le moto di tutti i giorni, portando la potenza a livelli strabilianti. Pronti a sfatare questo mito? La verità vi sorprenderà!

Le moto sportive stradali oramai hanno potenze simili a quelle della MotoGP. Ma sono simili? All' Aprilia All Stars due esperti sfatano un mito: sono Jorge Martin e Loris Capirossi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Superbike stradali e MotoGP, quanto si assomigliano? Sfatiamo un mito

Cerca Video su questo argomento: Superbike Stradali Motogp Assomigliano Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

MotoGP vs Superbike: differenze e somiglianze tra le due classi regine

Segnala virgilio.it: MotoGP o Superbike? Qual è la classe regina ... dopo aver guidato per anni moto stradali adattate alle corse, oggi sono dotati di mezzi che dall’aerodinamica, al propulsore, ai freni e al telaio, sono ...

Superbike. La Ducati V4R è una MotoGP umanizzata

Si legge su sport.sky.it: Ho avuto la fortuna di provare tutte le Superbike e lo scorso anno sono salito anche sulla Ducati Panigale V4 S stradale ... unico motore SBK di derivazione MotoGP ad avermi entusiasmato nel ...

I 10 piloti MotoGP che hanno fatto la storia della Superbike

Si legge su it.motorsport.com: Superbike e MotoGP hanno sempre viaggiato in parallelo, ma spesso si sono incrociate attraverso i piloti, che hanno messo la propria firma sia nelle derivate di serie sia nel mondiale prototipi ...