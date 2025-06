Superbeton altra tegola dal Consiglio di Stato | Plurimi e reiterati gli inadempimenti

Un nuovo colpo per Superbeton: il Consiglio di Stato ha confermato la revoca dell'autorizzazione alla produzione di bitumi, evidenziando plurimi e reiterati inadempimenti. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale nel settore delle costruzioni. Aziende e investitori devono ora riflettere su come navigare un mercato sempre più regolato e orientato verso pratiche ecocompatibili. È tempo di cambiare rotta!

Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 30 maggio scorso, ha confermato la sentenza del Tar, respingendo quindi il ricorso della ditta Superbeton contro il provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla produzione di bitumi.

