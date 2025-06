Summit per l' acquisizione della Civitanovese | Cosmo srl e Unyon Scarl in trattativa

Il summit per l’acquisizione della Civitanovese da parte di Cosmo Srl e Unyon Scarl ha acceso le speranze dei tifosi, desiderosi di un nuovo corso per la squadra. Questo incontro, avvenuto al ristorante "Sandwich Time", segna un passo significativo in un contesto calcistico sempre più competitivo. La proposta di rilancio potrebbe non solo ridare vigore alla squadra, ma anche rinvigorire l’intera comunità locale. Rimanete sintonizzati, la partita è appena cominciata!

Alla fine, il summit c’è stato davvero. Alcuni rappresentanti del gruppo interessato ad acquisire la Civitanovese hanno preso parte ad un incontro che si è svolto nella tarda mattinata di ieri al ristorante "Sandwich time". Dall’altra parte vi era una ventina di tifosi interessati a conoscere le caratteristiche di questo progetto e, di mezzo, il sindaco Fabrizio Ciarapica con l’ex calciatore Michele Paolucci. Se l’operazione dovesse andare in porto, Paolucci sarebbe investito della carica di direttore sportivo. Per conto della " Cosmo srl " e del Consorzio " Unyon Scarl ", a parlare e a rispondere alla domande dei supporters vi era Claudio Dell’Uomo, figura che sarebbe una sorta di trait d’union tra i potenziali acquirenti e la città, vantando conoscenza della locale realtà calcistica e sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Summit per l'acquisizione della Civitanovese: Cosmo srl e Unyon Scarl in trattativa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Summit Acquisizione Civitanovese Cosmo Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Summit per l'acquisizione della Civitanovese: Cosmo srl e Unyon Scarl in trattativa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Summit per l'acquisizione della Civitanovese: Cosmo srl e Unyon Scarl in trattativa

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Incontro tra tifosi e rappresentanti per discutere l'acquisizione della Civitanovese. Paolucci possibile direttore sportivo.

Cosmo srl rinnova l'offerta per l'acquisizione della Civitanovese

Scrive ilrestodelcarlino.it: La Cosmo srl insiste per l'acquisizione della Civitanovese, offrendo 300.000 euro e coinvolgendo i tifosi nel progetto.