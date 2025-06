Sulla gamba di Chiara Poggi una ferita da una scarpa col tacco perché non era quella di Stasi | l’ipotesi di una donna con l’assassino a Garlasco

Un nuovo colpo di scena scuote il caso di Chiara Poggi, con indizi che potrebbero rivelare la presenza di un complice sul luogo del delitto. Il segno di una scarpa col tacco sul corpo della vittima aggiunge un’ulteriore dimensione a una storia già intrisa di mistero e tragedia. Questo riaccende il dibattito sul ruolo delle dinamiche relazionali nei crimini, un tema sempre più attuale nei casi di cronaca nera. La verità è ancora da scoprire.

C’è più di un elemento nelle mani degli inquirenti di Pavia che fa pensare alla presenza di un complice dell’assassino di Chiara Poggi sul luogo del delitto. Sul corpo di Chiara Poggi era stato ritrovato il segno di una scarpa, la punta o un tacco, ricordano sul Giorno Guido Bander a Gabriele Moroni. Ed è dalla rilettura della relazione sull’autopsia della vittima che emergerebbero sospetti ben più solidi di semplici suggestioni. Come ad esempio un’altra impronta di scarpa che torna nelle indagini. Diversa da quella numero 42 di una calzatura Frau già in passato attribuita al killer e quindi ad Alberto Stasi, finora unico condannato in via definitiva per l’omicidio della sua fidanzata. 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi»

Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Cerca Video su questo argomento: Gamba Chiara Poggi Ferita Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Sulla gamba di Chiara Poggi una ferita da una scarpa col tacco, perché non era quella di Stasi: l'ipotesi di una donna con l'assassino a Garlasco; Pitbull aggredisce nonna e nipote di 2 anni ad Agliana, piccola in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La mamma di Chiara Poggi: “Si è riaperta una ferita profonda, ma continuiamo a credere nella giustizia”

Scrive fanpage.it: Dopo la notizia della nuova indagine su Andrea Sempio parla a Fanpage.it Rita Poggi, mamma di Chiara Poggi uccisa nel ... possibile farsene una ragione, la ferita non potrà mai guarire ...

Chiara Poggi, il dolore di mamma Rita: «Abbiamo appreso tutto dalla tv, per noi si riapre un calvario»

Segnala msn.com: Lo scoop del Tg1 su un nuovo indagato per il delitto di Garlasco, riapre una ferita che non si era ancora rimarginata nella vita dei familiari di Chiara Poggi uccisa nella villetta di via Pascoli ...

L’omicidio di Chiara Poggi e la nuova indagine. Garlasco ricade nell’incubo di 18 anni fa

Da ilgiorno.it: A 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi non è ancora calato definitivamente ... bisogno dopo la tragedia che hanno vissuto. Un ferita del genere non si rimarginerà mai, ma in questi momenti ...