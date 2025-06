Sul Trenino della Foresta di Abreshviller sei chilometri di bellezza a ritroso nel tempo

Scopri il fascino senza tempo del Trenino della Foresta di Abreshviller, un viaggio di sei chilometri tra natura e storia nel cuore dei Vosgi. Questa piccola ferrovia non è solo un'escursione, ma un'avventura che ti riporta indietro nel tempo, avvolto da paesaggi incantevoli. In un'epoca in cui il turismo sostenibile sta conquistando sempre più viaggiatori, questa esperienza offre una fuga autentica dalla frenesia moderna. Non perderti questa gemma!

Abreshviller è un piccolo paesino nel cuore Vosgi, la catena montuosa che attraversa la regione Grand Est (Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena), che nasconde un piccolo gioiello: il Trenino della Foresta.Questa tratta di soli sei chilometri, utilizzati oggi a scopo turistico, è ciò che rimane della Ferrovia Forestale di Abreschviller rete che, secondo gli esperti, fu,

