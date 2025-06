Sul Mortirolo con il Giro-E come è andata

La quattordicesima tappa del Giro-E 2025 ha messo alla prova i ciclisti sul leggendario Mortirolo, un’impresa da oltre 60 km e 2.000 metri di dislivello. Le potenti moto Suzuki GSX-S1000GX e V-Strom 800DE hanno fatto da supporto a questa avventura al confine tra sfida e bellezza. Un evento che celebra non solo lo sport ma anche la meraviglia delle Alpi, in sintonia con il crescente amore per l'outdoor e le esperienze

La quattordicesima tappa del Giro-E 2025, da Tirano a Bormio, ha portato le e-bike sul Mortirolo: oltre 60 km e 2.000 metri di dislivello in una sfida alpina tra fatica e bellezza. A supporto dei partecipanti, le moto ufficiali Suzuki GSX-S1000GX e V-Strom 800DE. Un evento inserito nel palinsesto del Giro d’Italia, dove sport e paesaggio si fondono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sul Mortirolo con il Giro-E, come è andata

Giro d’Italia 2025, arrivano Tonale e Mortirolo! La distanza dal traguardo non esclude altre sorprese…

L'ultima settimana del Giro d'Italia 2025 porta con sé emozioni forti e imprevisti: il primo tappone di montagna segna una svolta decisiva per i favoriti.

