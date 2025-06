Successo per RaccontiAmo Caprarola 2025 | celebrata la forza delle parole e della memoria

Il 24 maggio, il Teatro Don Paolo Stefani ha vibrato di emozioni durante la presentazione dell'Antologia "RaccontiAmo Caprarola 2025", un evento che ha richiamato un pubblico entusiasta. In un'epoca digitale, la forza delle parole e della memoria emerge come antidoto alla superficialità . Questo concorso letterario ha dimostrato che la scrittura può ancora unire e ispirare, regalando al nostro territorio un patrimonio culturale da custodire gelosamente. Non perdere l'occasione di scopr

Tutto esaurito al Teatro Don Paolo Stefani il 24 maggio in occasione della presentazione dell'Antologia di racconti brevi RaccontiAmo Caprarola 2025 frutto del Concorso Letterario "Egidio Storelli”. Un pomeriggio bello e interessante in cui è stata celebrata l'arte della scrittura e del racconto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Successo per RaccontiAmo Caprarola 2025: celebrata la forza delle parole e della memoria

